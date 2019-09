Brescia, Corini: "Il ritorno di Balotelli è un evento, devo valutare se dal 1'"

VERSO BRESCIA-JUVE

"Mario dal primo minuto? Devo valutare attentamente e lo farò fino all'ultimo". Dopo aver scontato quattro turni di squalifica, Balotelli è pronto per l'esordio nel Brescia contro la Juve ma Corini non si sbilancia sulla sua presenza nell'undici titolare. "Devo capire cosa guadagno e cosa perdo - ha detto il tecnico - Sono contento di come Mario si sta predisponendo al sacrificio. Il suo ritorno è un evento. Voglio portarlo a fare bene le cose che sa fare".

"Non chiederò mai a un mio giocatore cose che non mi può dare - ha proseguito Corini nella conferenza stampa della vigilia - Lui può fare meglio alcune situazioni. Se farà questo sarà efficace per noi, anche grazie al suo talento. Deve adattarsi alla squadra, ma è ovvio che anche la squadra deve andare incontro a lui per metterlo nelle condizioni di dare tutto il suo meglio".

