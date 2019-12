Brescia, Cellino: "Su Balo ho detto una caz...., a gennaio può liberarsi gratis"

"Scuse? Non l'ho mica offeso io Mario. La mia frase è stata strumentalizzata, ma ho detto una caz...ta". Così il presidente del Brescia Massimo Cellino, intercettato dalle 'Iene', torna sulla frase shock su Balotelli ("E' nero, sta lavorando per schiarirsi"). "Mario è triste perché non riesce a esprimere il suo calcio, ci parlo tutti i giorni - ha proseguito - Mario fa vedere che è un guerriero che sfida tutti, ma non è così. Lo vedi che è un omone alto un metro e novanta, ma se facesse vedere che soffre ed è fragile magari capirebbero. Via a gennaio? Lui ha la libertà di poter andar via gratis: deve scegliere la strada in salita o quella in discesa".