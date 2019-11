Brescia, Cellino shock: "Balotelli? E' nero, sta lavorando per schiarirsi..."

BRESCIA

E' un Massimo Cellino decisamente sopra le righe quello che si presenta ai giornalisti in Lega Calcio. Interpellato sul caso Balotelli, il presidente del Brescia si è lasciato sfuggire infatti una pessima battuta sull'attaccante. "Cosa devo dirvi su di lui? E' nero, ma sta lavorando per schiarirsi e ha molte difficoltà...", ha detto tra lo sconcerto generale. "Mario dà forse più peso ai social che ai suoi valori da sportivo - ha aggiunto -. Non l'ho preso per gli abbonamenti. Sta diventando un punto di debolezza per sovra-esposizione".

Messaggio forte e chiaro. Senza giri di parole o peli sulla lingua. Cellino ha scelto di abbandonare la diplomazia per spiegare il suo punto di vista sulla situazione Balotelli. "Nel calcio ci sono squadre che combattono e vincono, se pensiamo che un giocatore da solo possa vincere le partite, offenderemmo il calcio e la squadra - ha tuonato -. Altrimenti, giocheremmo uno contro undici". "Grosso ha fatto un errore in conferenza stampa a parlare di lui e non della squadra - ha continuato -. Dobbiamo parlarne il meno possibile e spegnere questi social. Sono la bestia del 2000".

"Non l'ho preso per farmi pubblicità, ma perché può ancora dire qualcosa nel mondo del calcio. Quando sarà in condizione di farlo, se lo sarà, risponderà in campo - ha aggiunto Cellino -. In quel momento tornerà ad essere un calciatore. Adesso però mi sembra un po' lontano dall'esserlo", "L'ho preso sognando che fosse un valore aggiunto, ma non speravo assolutamente che fosse quello che doveva salvare la squadra. L'ho detto anche a lui - ha continuato il presidente del Brescia -. E' troppo facile scaricare le colpe solo su Balotelli e usarlo come capro espiatorio". "E' il motivo per cui ho cambiato allenatore - ha concluso Cellino, parlando anche dell'esonero di Corini -. Andava più aiutato lui che noi, forse all'inizio eravamo in grado di farlo ma ma adesso ci siamo indeboliti come squadra ed è più difficile".

Infine sul qualche battuta sul futuro di Grosso. "Vediamo se riesce a diventare un mago - ha precisato il patron del Brescia -. Son vecchio in questo mestiere, non mi devo aspettare nulla. Devo pensare alle pagine finali, non a quelle che leggerò". "Dobbiamo trovare la forma fisica e psicologica, poi arriveranno le vittorie", ha concluso.