Brescia, Balotelli al centro sportivo per l'allenamento personalizzato

BRESCIA

A Torbole si rivede Mario Balotelli: l'attaccante si è presentato al centro sportivo del Brescia per l'allenamento personalizzato finalizzato al recupero della miglior condizione. Una schiarita dopo le polemiche delle ultime ore anche se Balotelli non ha rinunciato a mettere un po' di veleno pure oggi pubblicando su Instagram una storia in cui sembra voler zittire tutti.

Il raporto con Cellino rimane comunque difficile, è lo stesso presidente a confermarlo in un'intervista al Corriere dello Sport: "Una scommessa persa di brutto. Mario vive al di sopra delle regole, oppure con regole tutte sue, gli dici una cosa e lui ne fa un'altra. La squadra stessa in questo momento gli è distante. Non stiamo parlando di un ragazzino, Mario va per i trenta".

Tutto lascia pensare ad un divorzio, forse addirittura anticipato rispetto alla fine della stagione. Nelle prossime ore ci sarà un confronto tra i due e Cellino non nasconde la possibilità: "Non vorrei arrivare alla rescissione, spero di non essere costretto a farlo".