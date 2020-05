Balotelli snobba ancora la convocazione del Brescia: possibile risoluzione anticipata

Il tempo a Brescia sembra essersi fermato. Cinque giorni dopo l'ultima volta, Mario Balotelli ha saltato la seduta di terapie prevista al centro sportivo delle Rondinelle. Assente anche sabato 30 maggio ma con il permesso della società, l'attaccante classe 1990 oggi non ha risposto alla convocazione prevista per le 9 per trattamenti e terapie per un dolore accusato in settimana. Intanto le voci di una risoluzione anticipata del contratto si fanno sempre più insistenti.