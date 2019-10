Brescia, Balo scatenato in amichevole: 3 gol in 25 minuti

BRESCIA

Primo test match durante la sosta per gli impegni delle Nazionali per il Brescia di Eugenio Corini, che ha battuto 11-0 la Bagnolese, squadra che milita in Prima categoria. Mario Balotelli, l'uomo più atteso, ha giocato solo 25 minuti, realizzando una tripletta. Di Ayé (doppietta), Morosini (doppietta), Matri, Sabelli, Spalek e Donnarumma le altre reti che hanno deciso l'amichevole. Sabato altra amichevole contro il Vojvodina. Balotelli ritrova il gol, che sorpresa con Pia

Senza i quattro nazionali Joronen, Chancellor, Tonali e Zmrhal e gli infortunati di lungo corso Torregrossa, Ndoj, Magnani e Viviani, Corini ha schierato il solito modulo 4-3-1-2, ma ha deciso di mandare in campo dall'inizio chi aveva trovato poco spazio in questo avvio di stagione. Dopo il gol in campionato al Napoli, Balotelli - seppur davanti a una squadra modesta - ha confermato il buon momento in fase realizzativa. Questa la squadra che ha disputato il test: Andrenacci (80’ Abbrandini); Semprini (65’ Sabelli), Gastaldello (60’ Cistana), Mangraviti (80’ Papetti), Mateju (45 st Dessena); Romulo (45 st Bisoli), Tremolada (80’ Torchio), Curcio; Morosini (65’ Spalek); Ayé (65’ Balotelli), Matri (65’ Donnarumma).

Sabato altra amichevole contro il Vojvodina, calcio di inizio alle ore 15.00 sul campo di Orzinuovi. Le Rondinelle, che non hanno giocato contro il Sassuolo per via della scomparsa del presidente degli emiliani Giorgio Squinzi, scenderanno di nuovo in campo nel Monday Night di lunedì 21 contro la Fiorentina.