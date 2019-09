Brescia, 3-2 al Frosinone: primo gol per Balotelli 

L'AMICHEVOLE

Primo gol di Mario Balotelli con la maglia del Brescia. La rete dell'attaccante è arrivata nell'amichevole vinta 3-2 dalla squadra di Corini contro il Frosinone di Nesta a Ospitaletto. Al 26', sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Romulo, SuperMario batte di testa Bardi dopo essere saltato più in alto di tutti. Al 33' il raddoppio dell'altro neo acquisto Romulo. Nella ripresa, al 51', Trotta accorcia le distanze per i ciociari prima del 3-1 di Bisoli. e del timbro di Vitale allo scadere. Brescia, il primo gol di Balotelli arriva contro Nesta





































Per Balotelli una buona prova in attesa di scontare le altre due giornate di squalifica (rimediate quando giocava nel Marsiglia) e tornare in campo in Serie A contro la Juventus martedì 24 settembre nel turno infrasettimanale di campionato.

Della punta ha parlato Andrea Pirlo, presente in tribuna: "Se ha scelto di giocare nel Brescia, vuol dire che ha voglia di ripartire e di farlo bene. E, se riparte, tutto verrà di conseguenza, anche la Nazionale. Ma il ritorno in azzurro dipenderà solo da lui. Se non lo dimostri sul campo, non puoi pensare di andare da nessuna parte". Sulla lotta scudetto l'ex fuoriclasse ha sottolineato: "La Juve è favorita, ma l'Inter si sta avvicinando. I bianconeri, però, hanno ancora qualcosa in più".

