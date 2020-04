Balotelli: "Potevo andare alla Juve, ma poi è arrivato il Milan"

LA CONFESSIONE

In una diretta Instagram con lo youtuber Damiano 'Er Faina', Mario Balotelli ha raccontato un retroscena di mercato di qualche anno fa. "Dopo il Manchester City stavo andando alla Juve, ero anche abbastanza d'accordo - ha spiegato l'attuale attaccante del Brescia - Poi si è messo di mezzo Galliani e quando mi hanno detto che c'era il Milan, di cui sono simpatizzante, non ci ho più visto".

"Il Milan è sempre stato nel mio cuore, come l'Inter - ha aggiunto SuperMario - La Juve era una bella scelta, mi sarebbe andata anche bene, poi la Juve ha vinto quasi tutto per anni. Non è che non ci abbia pensato, ma alla fine ho scelto col cuore".

Da grande potrebbe anche fare l'allenatore. "Allenare tra venti anni? Ho un carattere molto particolare, non so come reagirei se un ragazzino mi dovesse rispondere male - ha dichiarato - La maleducazione mi irrita a livelli stratosferici, farei fatica a dire la verita' - ha aggiunto l'attaccante del Brescia - A oggi mi vedo piu' come allenatore delle giovanili, ad insegnare ai bambini piuttosto che ai grandi".