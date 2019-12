Balotelli: "Europei? Ora penso a salvare il Brescia"

SUPERMARIO

Mario Balotelli ha segnato un gol da tre punti contro la Spal, ma resta con i piedi per terra e concentrato sull'obiettivo salvezza del Brescia. "Far gol è sempre emozionante, poi io la gestisco tranquillamente. È sempre bello segnare sotto la curva - ha spiegato SuperMario parlando della rete che ha deciso il match -. Abbiamo sofferto molto. La vittoria? Era ora. Ci abbiamo provato anche in partite più complicate di queste, ma siamo stati sfortunati". "Prima della sosta abbiamo altri tre match importanti, speriamo di far bene", ha aggiunto l'attaccante delle Rondinelle.

Vedi anche Calcio Serie A, Spal-Brescia 0-1: decide Balotelli, Joronen para un rigore a Petagna Poi qualche battuta anche sulla possibilità di rientrare nei piani del ct Mancini per l'Europeo. "Tutti vogliono giocare l'Europeo - ha spiegato Balo rispondendo ad alcune domande su un'eventuale convocazione in Nazionale -. Ma per me adesso è importante salvare il Brescia, Ora è questo che ho in testa". Parole che da una parte confermano la voglia di tornare protagonista con la maglia azzurra e dall'altra la consapevolezza che questo traguardo possa arrivare solo attraverso le prestazioni e i gol pesanti, Proprio come quello contro la Spal. Infine una dedica speciale per la 50.ma rete in Serie A: "Dedico questa rete a mia figlia e a mio figlio".