Balotelli e la sigaretta, l'entourage smentisce: "Baciava un crocifisso"

LA PRECISAZIONE

Nel pomeriggio di mercoledì, l'entourage di Mario Balotelli ha fatto chiarezza sul video - diventato presto virale - circolato in rete martedì sera in cui SuperMario portava qualcosa alla bocca, forse una sigaretta o un integratore. Balo non avrebbe inspirato né succhiato nulla, ma avrebbe baciato un santino, non un ciondolo ma un crocifisso, in memoria del padre adottivo Francesco, scomparso dopo una lunga malattia nel 2015. Balotelli sta fumando?

Una versione plausibile, visto che nel giorno della sua presentazione il primo pensiero era andato per il genitore adottivo. "Io giocatore del Brescia: era il sogno di mio papà" disse il 19 agosto. Non ci sarebbe, così, nulla di strano che SuperMario abbia rivolto al padre scomparso l’ultimo pensiero prima di scendere in campo per la prima volta con la maglia della sua squadra del cuore.

