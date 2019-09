Balotelli e il video virale: fuma negli spogliatoi?

Buon esordio per Balotelli con il Brescia contro la Juve, ma la sua prestazione sui social è passata in secondo piano per colpa di un video che è diventato in poco tempo virale. Le telecamere, come di consueto, sono entrate negli spogliatoi pochi minuti prima del match e hanno ripreso Supermario con qualcosa in bocca. Da un primo sguardo sembra una sigaretta, ma l'inquadratura dura pochissimi secondi per risolvere il mistero.