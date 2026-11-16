Brasile nella bufera: Ancelotti risponde agli attacchi di Romario e prepara la svolta

Consapevole del momento delicato, Ancelotti non si è nascosto dietro le critiche e ha fatto autocritica: "Il mio lavoro finora non è sufficiente, devo fare di più e lo farò. Mi piace questo progetto e mi piace stare qui, ma è passato troppo tempo dall'ultima volta in cui il Brasile è stato davvero competitivo. Vogliamo tornare ad esserlo".