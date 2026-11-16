Brasile nella bufera: Ancelotti risponde agli attacchi di Romario e prepara la svolta

Il clima intorno alla panchina del Brasile si fa incandescente. Dopo la sconfitta in amichevole per 3-2 contro il Giappone nel fine settimana, il commissario tecnico Carlo Ancelotti si trova al centro di una vera e propria tempesta mediatica e di critica, alimentata dalle vecchie glorie del calcio verdeoro. Alla vigilia del nuovo test amichevole contro i padroni di casa di Singapore, l’allenatore italiano ha scelto la via della pacatezza per replicare agli attacchi frontali, pur ammettendo la necessità di cambiare marcia.
Il botta e risposta con Romario
Il bersaglio principale delle polemiche è il rendimento della Seleção, ancora ferita dall'eliminazione ai Mondiali e incapace di convincere in questo nuovo ciclo. A guidare la fronda dei critici è Romario. Il campione del mondo 1994, che già dopo il ko mondiale aveva invocato il licenziamento immediato del tecnico, ha rincarato la dose sui social dopo la battuta d'arresto con i nipponici: "Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene. Nessuno mette in discussione la tua storia nei club, ma con il Brasile non sei all'altezza. Non ne possiamo più".
In conferenza stampa, Ancelotti non si è scomposto, rispondendo con il suo consueto aplomb: "In un Paese democratico, dove vige la libertà di espressione, ognuno ha il diritto di dire ciò che pensa: cose vere, bugie o anche sciocchezze. La verità è che Romario parla molto, parla davvero tanto, ma è un suo diritto e quindi parli pure".
Romario, però, non è una voce isolata. L’ex attaccante Casagrande ha puntato il dito contro l'involuzione tattica della squadra e l'assenza di un vero numero 10 (suggerendo Matheus Pereira del Cruzeiro), arrivando a definire lo stesso Ancelotti e Raphinha "i simboli del fallimento della Seleção". Sulla stessa linea Neto, ex nazionale e volto televisivo di TV Bandeirantes, che ha bollato il ct italiano come "un cercatore di consensi" e una delle sue più grandi delusioni calcistiche, criticandolo anche per aver cercato alibi nell'inesperienza arbitrale dopo la gara con il Giappone.
La fiducia della federazione
Nonostante la CBF (la federcalcio brasiliana) gli abbia rinnovato la fiducia prolungando il contratto fino al 2030, la pressione dell'ambiente è palpabile. Il quotidiano Extra ha fotografato il momento analizzando i numeri della gestione italiana: in 21 partite, Ancelotti ha ottenuto 12 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, con una percentuale di successo del 63,5%. Un dato superiore a quello dei suoi predecessori immediati (Dorival Júnior si era fermato al 58,3% e Fernando Diniz al 38,8%), ma ancora lontano dall'80,2% fatto registrare da Tite fino al 2022. Secondo la stampa locale, il ko con il Giappone ha però eroso quel che restava della pazienza dei tifosi, tanto che in Sudamerica c'è già chi accosta la crisi della Seleção a quella dell'Italia, reduce dal pesante 4-1 subito contro il Belgio.
L'autocritica e le scelte per Singapore
Consapevole del momento delicato, Ancelotti non si è nascosto dietro le critiche e ha fatto autocritica: "Il mio lavoro finora non è sufficiente, devo fare di più e lo farò. Mi piace questo progetto e mi piace stare qui, ma è passato troppo tempo dall'ultima volta in cui il Brasile è stato davvero competitivo. Vogliamo tornare ad esserlo".
Il tecnico ha poi annunciato che l'amichevole di domani contro Singapore chiuderà ufficialmente la fase di sperimentazione, prima di restringere il cerchio dei convocati e intensificare il dialogo con i club per monitorare i giovani talenti. Contro la nazionale asiatica, tuttavia, Ancelotti non potrà guidare i suoi dalla panchina: squalificato per l'espulsione rimediata nel finale nervoso contro il Giappone (stessa sorte toccata a Raphinha dalla panchina), lascerà il posto a bordo campo al suo vice Francesco Mauri.
Le indicazioni tattiche, però, sono già chiare. Il ct ha anticipato diverse novità nell'undici titolare, a partire dall'inserimento di Rayan nel ruolo di mezzala sinistra e da un tridente offensivo tutto talento e gioventù composto da Estevao, Endrick e Vinícius. La risposta alle critiche, ora, dovrà arrivare dal campo.