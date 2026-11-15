Il Brasile contro Ancelotti: "Non è riuscito a dare un'organizzazione alla Seleçao e costa troppo"

Brasile, ko a Singapore contro il Giappone: Ancelotti espulso, sorride solo Vinicius
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Il campione del mondo 1994 Romario il più duro di tutti: "Deve prendere le sue cose e tornare a casa"di Enzo Palladini
Non erano queste le premesse. Carlo Ancelotti è diventato un anno e mezzo fa CT del Brasile per riportare in alto un Paese in crisi almeno quanto lo era l'Italia. Guadagna uno stipendio che si aggira sui 10 milioni l'anno, più di qualsiasi altro commissario tecnico al mondo. Ma i risultati per ora non sono arrivati. Il Mondiale è finito come sappiamo, con la sconfitta senza giustificazioni contro la Norvegia. Le amichevoli non stanno andando meglio. La sconfitta per 3-2 a Singapore contro il Giappone ha fatto detonare l'artiglieria dei media brasiliani. Ora l'allenatore italiano rischia moltissimo. Dalla sua parte è rimasto solamente il presidente federale Samir Xaud, suo mentore e amico fin dal primo momento. Ma potrebbe non bastare, come non sono bastati i due bellissimi gol di Vinicius Junior per evitare la sconfitta contro i giapponesi.
Ad aggravare la posizione di Ancelotti è arrivata anche la sua espulsione, alla fine della partita persa contro i giapponesi. Carletto ha invaso il campo insieme a Raphinha (che era stato sostituito per infortunio) per protestare dopo aver subito il gol del 3-2, per un presunto fallo (in realtà tutt'altro che evidente) all'inizio dell'azione che ha portato alla marcatura. Adesso è davvero un tiro al bersaglio. L'analisi di Cahè Mota su Globoesporte è spietata: "La squadra è carente di dinamiche offensive che possano sorprendere gli avversari, non mette in pratica un pressing che possa determinare il dominio del campo, avrebbe bisogno di qualche accorgimento per ovviare alla fragilità difensiva. Riassumendo, manca di organizzazione". Sempre su Globoesporte, Mauricio Saraiva si pone una domanda e si dà una risposta: "Che fine ha fatto l'Ancelotti "buon allenatore"? Quello al quale è stato frettolosamente rinnovato il contratto prima del Mondiale? Se tutto si ridice alle spiegazioni delle sconfitte, l'italiano è molto caro. Quello che veniva considerato un buon allenatore, ancora non è arrivato dall'Europa, dove ha avuto una carriera brillante. Questo che comanda la Seleçao brasiliana non è all'altezza".
Se poi c'è un detrattore di Ancelotti della prima ora, questi è Romario. Il grandissimo attaccante che vinse con il Brasile il Mondiale del 1994 battendo in finale proprio l'Italia. Non ha mai digerito l'insediamento di un commissario tecnico italiano su quella panchina e sui suoi profili social ha tuonato: "Ancelotti, basta così. Prendi le tue cose e vattene. Il messaggio adesso è per il presidente federale, Samir Xaud. Sei giovane, brasiliano e credo che tu voglia il bene del nostro calcio. È ora di mostrare che hai il coraggio di prendere una decisione". Un pochino più tenero Paulo Vincius Coelho, opinionista di UolEsporte: "Non è certo una buona cosa perdere due volte in amichevole contro il Giappone due volte nel giro di tredici mesi, ma proprio perché è un'amichevole non bisogna allarmarsi. Il Brasile che ha giocato a Singapore aveva in campo sette uomini che non erano al Mondiale. Questo è il senso che dobbiamo dare a partite di questo tipo. Deve esserci un rinnovamento e questo passa attraverso molte difficoltà. Contestare Ancelotti per una sconfitta quando questa arriva per degli esperimenti, è una contraddizione.
Coelho è l'unico comprensivo nei confronti di Carletto, perché durissimo è anche il commento di Alexandre Lozetti, prestigioso opinionista dell'emittente SporTV: "Il Brasile ha ottimi giocatori, ma non riesce a mettere insieme una squadra equilibrata, Ha problemi difensivi e offensivi. Ancelotti occupa un posto importante nella storia del calcio. Speravo che in situazioni specifiche, come la decisione sulla convocazione di Neymar per il Mondiale, o su concetti più ampliati, come il progetto di rinnovamento, fosse la persona giusta. Invece tutto questo gli sta sfuggendo di mano. Non mi piace quello che ha fatto fino a questo momento. Spero che possa migliorare, almeno quello". Dal giugno 2025, quando ha esordito con uno 0-0 contro l'Ecuador, Ancelotti ha diretto la Seelçao per 21 partite: 12 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Troppo poco per una Nazionale che ha dominato il mondo.
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