Il Brasile contro Ancelotti: "Non è riuscito a dare un'organizzazione alla Seleçao e costa troppo"

Se poi c'è un detrattore di Ancelotti della prima ora, questi è Romario. Il grandissimo attaccante che vinse con il Brasile il Mondiale del 1994 battendo in finale proprio l'Italia. Non ha mai digerito l'insediamento di un commissario tecnico italiano su quella panchina e sui suoi profili social ha tuonato: "Ancelotti, basta così. Prendi le tue cose e vattene. Il messaggio adesso è per il presidente federale, Samir Xaud. Sei giovane, brasiliano e credo che tu voglia il bene del nostro calcio. È ora di mostrare che hai il coraggio di prendere una decisione". Un pochino più tenero Paulo Vincius Coelho, opinionista di UolEsporte: "Non è certo una buona cosa perdere due volte in amichevole contro il Giappone due volte nel giro di tredici mesi, ma proprio perché è un'amichevole non bisogna allarmarsi. Il Brasile che ha giocato a Singapore aveva in campo sette uomini che non erano al Mondiale. Questo è il senso che dobbiamo dare a partite di questo tipo. Deve esserci un rinnovamento e questo passa attraverso molte difficoltà. Contestare Ancelotti per una sconfitta quando questa arriva per degli esperimenti, è una contraddizione.