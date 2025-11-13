Logo SportMediaset

Edoardo Bove in Senato: a un anno dal malore presenterà una legge sul primo soccorso

Il centrocampista testimonial di un'iniziativa che mira a rendere più semplice ed efficace la risposta a episodi come il suo

di Daniele Pezzini
13 Nov 2025 - 12:42
© IPA

© IPA

Edoardo Bove presenterà in Senato un disegno di legge sul primo soccorso, a quasi un anno di distanza dal malore che lo colpì nel corso di Fiorentina-Inter. Il centrocampista sarà il volto di un'iniziativa del senatore Marco Lombardo, firmatario del ddl insieme a Carlo Calenda. Il provvedimento verrà esposto nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 17 novembre alle 17.30 e in cui, oltre al calciatore, saranno presenti anche il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, la senatrice Simona Malpezzi e alcuni protagonisti del mondo del primo soccorso come Mirko Damasco (Salvagente Italia) e Andrea Scapigliati (Italian Resuscitation Council).

Cosa prevede la "Legge Bove"

L'obiettivo della legge è quello di rafforzare la formazione al primo soccorso e rendere più semplici ed efficaci gli interventi, in particolar modo nei luoghi più frequentati come scuole, aziende e società sportive. L'idea di base è che manovre che possono salvare la vita delle persone diventino sempre più competenza comune, rendendo obbligatoria una formazione di base per i responsabili dei vari settori, ma anche rendendo più capillare la diffusione dei defibrillatori.

