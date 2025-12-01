Premio Golden Player Man dedicato a Diogo Jota, la moglie: "Affetto incredibile"

Il premio Golden Player Man della cerimonia del Golden Boy Awards, in corso al Mauto di Torino, è stato dedicato alla memoria di Diogo Jota, il calciatore del Liverpool scomparso il 3 luglio scorso. È stata la moglie Rute Cardoso a ritirare il riconoscimento, tra gli applausi del pubblico presente in sala. Durante la serata di Gala dei Golden Boy Awards 2025 di Tuttosport al Museo dell'Automobile di Torino è stato ricordato Diogo Jota, calciatore tragicamente scomparso a luglio scorso in un incidente stradale insieme al fratello André Silva. Il premio Golden Player Man, assegnato al portoghese, è stato ritirato dalla moglie del portoghese: "Ho ricevuto un affetto enorme e incredibile da parte di tutti" ha dichiarato Rute Cardoso, visibilmente commossa nel ricordare il marito morto a 28 anni. "Voglio che sia ricordato come un uomo perbene e una persona che sapeva stare al mondo" ha aggiunto dal palco allestito al Museo dell'Automobile