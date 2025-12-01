De Siervo: "Milan-Como a Perth? Lavoriamo per ok Fifa"

"Milan-Como a Perth? Lo speriamo, abbiamo lavorato per questo. E' un progetto innovativo, alcuni lo hanno capito altri no. Siamo all'interno di un percorso di autorizzazioni internazionali. Manca un ultimo passaggio, l'approvazione della Fifa e stiamo lavorando per questo. Un piccolo sacrificio per i tifosi per un grande risultato sul lungo-medio periodo": lo dice l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine del Gran Galà del Calcio Aic. Poco prima sull'argomento era intervenuto anche il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli: "Siamo in vigile attesa, aspettiamo gli eventi. L'Asia ha dato un suo primo parere favorevole anche se non esattamente come avevamo in mente, stiamo andando avanti. Fiducia? Ce l'ho sempre".