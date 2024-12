Verso Benfica-Bologna, Italiano: "Ci è mancato qualcosa, è una gara che può dire tanto"

Ultima chiamata per il Bologna di Vincenzo Italiano in Champions League, per cercare di rimanere aggrappati al sogno playoff in Europa. Dopo l'inizio complicato e con un solo punto in classifica, contro il Benfica per i felsinei può arrivare la parola fine ai sogni di coppa, con gli emiliani che senza i tre punti potrebbero salutare definitivamente la competizione. A Lisbona, al Da Luz, i rossoblù non possono sbagliare e il tecnico lo sa bene: "Giocheremo in un altro stadio meraviglioso, un'altra partita bellissima in un grande ambiente e contro un avversario di alto livello. Queste partite possono ancora dire tanto per quello che è il nostro percorso e la nostra crescita".