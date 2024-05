Thiago Motta ringrazia Bologna: "Mi hai reso un uomo fiero e felice" 

"Grazie a Bologna, mi hai reso un uomo fiero e felice". Parole di riconoscenza quelle che Thiago Motta ha rilasciato all'Ansa per salutare una città e una squadra che gli ha regalato grandi soddisfazioni con la conquista di un posto nella prossima Champions League al termine di un fantastico campionato. "In questi due anni abbiamo vissuto insieme un ciclo di grande crescita per tutti, per me, per i ragazzi e anche per la società - ha detto ancora il tecnico, che ha comunicato alla società rossoblù di non voler rinnovare il contratto - Sono fiero di aver portato il Bologna in Champions League senza mai tradire la nostra filosofia di gioco e la grande passione dei tifosi che ci hanno spinto e motivato in ogni momento".