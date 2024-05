Le strade di Thiago Motta e del Bologna si dividono: niente rinnovo, lo aspetta la Juventus

LA DECISIONE

Il tecnico italo-brasiliano ha spiegato la propria scelta alla società felsinea preparandosi così ad approdare in bianconero

L'avventura di Thiago Motta con il Bologna si concluderà nella serata di venerdì 24 maggio con la sfida contro la Genoa. Dopo la festa per la storica qualificazione in Champions League, l'allenatore italo-brasiliano ha comunicato alla società di non voler rinnovare il proprio contratto preparandosi così ad approdare alla Juventus. “In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente, che ha dato alla squadra un’identità di gioco brillante - ha dichiarato il presidente dei felsinei Joey Saputo -. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro Club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro”.

Guardando all'immediato futuro la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l'incontro tra Giuntoli e Thiago per stabilire le strategie in vista della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda il mercato. In attesa dell’ufficialità, filtrano i dettagli del contratto che legherà l'italo-brasiliano alla Juventus. Si parla di un triennale, fino al giugno 2027, per una cifra vicina ai 3,5 milioni netti più bonus a stagione.