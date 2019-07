Sabatini al fianco di Sinisa: "Resta l'allenatore del Bologna"

13/07/2019

Nonostante la leucemia, Mihajlovic rimarrà il tecnico del club rossobù. Lo ha annunciato Walter Sabatini durante la conferenza stampa in cui l'allenatore ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Noi andremo avanti con lui, l'allenatore del Bologna sarà Sinisa - ha spiegato il dirigente rossoblù -. Non è una cosa umanitaria, ma una questione tecnica: è il migliore anche non al 100%". "Sinisa ha in mano il Bologna e terrà in mano il Bologna fino alla scadenza del suo contratto", ha aggiunto.