Calcio
Serie A
I VOTI

Le pagelle di Piantanida: Da Cunha-Perrone quel ramo del lago di Como, Orsolini "da schiaffi"

A difesa di Dovbyk (quasi) mentre Simeone rompe l'amicizia con Napoli

20 Ott 2025 - 07:00
© sportmediaset

© sportmediaset

ORSOLINI 8
Scusate, permesso, fatelo passare, fotografi un filo indietro, grazie. Il capocannoniere del campionato deve vedersi bene con quella “faccia da schiaffi, simpatica” come dice lui stesso, che si definisce un ragazzo da elogio della normalità. Tutto il contrario dei suoi gol.

ALBIOL 6,5
Ultim’ora: colpo al Louvre, rubati nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone Bonaparte. Tutto tranquillo invece in Serie A, funziona alla grande il sistema di sicurezza, nessuno potrà portarci via il sogno continuo di rigenerare altri quarantenni.

SUZUKI 9,5
È il voto senza commento della settimana.

DA CUNHA & PERRONE 7,5
Tutto bello, tutto fantastico, ma da quando c’è Nico Paz, su quel ramo del lago di Como non si parla più del lago. Invece parliamone, riaccendiamo i riflettori sul lago in mezzo al campo dove questi due sono il vento che soffia sulla superficie della partita, generando le onde che sballottolano Locatelli, Koopmeiners e Thuram.

BERARDI 5
La notizia è che il Sassuolo, con 10 punti in 7 partite è 9° in classifica e per adesso può fare a meno di Mimmo. Mimmo invece non può fare meno di così. Poi visto che “meno per meno” fa più, alla prossima fa due gol, però intanto…

SIMEONE 8
In una recente intervista ha rivelato di aver pianto 4 ore sul treno che l’ha portato da Napoli a Torino, essersi fatto spedire dai magazzinieri del Napoli il caffè, fare videochiamate quotidiani con tifosi e conoscenti perché gli manca l’accento napoletano. Per tutto questo, nella categoria “Amici amici e poi ti rubano la bici” the winner is…

DOVBYK 5
Vi dirò, vi dirò, vi dirò, lo difendo. Da quella posizione, più avanti rispetto al pallone, sarebbe servito un altro collo: un collo per ammortizzare, un collo per colpire il pallone. Quindi sbaglia, sì, ma sbaglia soprattutto la posizione. Quindi lo difendo, sì, ma vi dirò senza esagerare.

BASIC 6,5
Nelle viscere di uno dei quattro 0-0 di giornata si annida la bella storia di Toma: fuori rosa per tutta la scorsa stagione, fuori rosa fino alla quinta giornata in questa stagione, uno dei migliori della Lazio a Bergamo. Vedete, qualche presuntuoso gol in più avrebbe oscurato questo piccolo esempio di rinascita. BASIC 6,5

