Nicola Sansone: "Non voglio che la Juve vada in Champions"

E' davvero alta la temperatura prima di Bologna-Juventus. Il match che per i bianconeri può valere un posto in Champions League. A scaldare le ore prima del match al Dall'Ara, ci ha pensato Nicola Sansone: "Premetto che non sono più tifoso del Milan da quando ho esordito tra i professionisti. Ho sempre avuto una preferenza per le squadre di Milano, mai per la Juve e contro di loro ce la metteremo tutta. Non voglio che vadano in Champions!", ha detto l'attaccante rossoblù.

Getty Images