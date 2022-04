Mihajlovic sorride dall'ospedale, la moglie: "Sei un leone dal cuore tenero"

Sinisa Mihajlovic con il sorriso dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove si sta sottoponendo a nuove cure contro la leucemia. "Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un Leone dal cuore tenero", ha scritto la moglie Arianna Rapaccioni a commento della foto postata su Instagram che li ritrae uno accanto all'altra. Ancora una volta il tecnico del Bologna mostra la sua anima combattente contro la malattia. "Questa malattia è molto coraggiosa per aver voglia di affrontare ancora uno con me - aveva detto Mihajlovic annunciando la nuova battaglia che lo attendeva - Se non gli è bastata una lezione, io sono qui pronto a dargliene una seconda. Si può cadere, ma bisogna trovare la forza per rialzarsi".