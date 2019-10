Mihajlovic, il videomessaggio che commuove il Dall'Ara prima di Bologna-Real Madrid

Sinisa Mihajlovic sa sempre stupire. Il serbo non ha potuto essere in campo per l'amichevole tra le vecchie glorie del Bologna e le leggende del Real Madrid in occasione della festa per i 110 anni del club rossoblù, ma ha mandato un bellissimo video messaggio che ha commosso il Dall'Ara. Prima del fischio d'inizio, con i giocatori già schierati in campo, sul maxi schermo è apparso il tecnico: "Mi spiace non essere lì con voi. Come sapete sono uscito dall’ospedale ieri e volevo tornare dalla mia famiglia. Vi mando questo messaggio perché volevo ringraziare voi tifosi e la società per tutto quello che avete fatto per me. Questo per me è un momento particolare, sto lottando contro questa malattia".