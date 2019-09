Il Bologna festeggia in ospedale da Mihajlovic: il tecnico saluta dalla sua camera

Prima la straordinaria rimonta contro il Brescia, poi la festa sotto le finestre dell'Ospedale Sant'Orsola: il Bologna si veste dapprima da grande al Rigamonti dopo di che si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic. O meglio, saluta il tecnico ricoverato in ospedale che dalla finestra della sua camera si affaccia e contraccambia il gesto di affetto dei suoi giocatori.



Giocatori che lo stesso Sinisa, tramite i suoi collaboratori, aveva strigliato durante l'intervallo del match contro il Brescia. Da qui, complice anche l'ingenua espulsione di Dessena, la reazione dei rossoblù, capaci di rimontare e passare dal 3-1 per i padroni di casa al 4-3 finale a loro favore. Poi, saliti sul pullman per rientrare a Bologna, l'idea di puntare prima sul Sant'Orsola per il giusto omaggio al mister.