Il Bologna fa infuriare Saputo, il labiale non lascia dubbi: "Che c... stanno facendo?"

05/04/2019

Quindici minuti da incubo per il Bologna a Bergamo. L'avvio shock della formazione di Mihajlovic, che ha subito quattro gol contro l'Atalanta, ha fatto infuriare il presidente Joey Saputo, presente in tribuna, ad assistere il match. Il canadese è stato immortalato anche dalla telecamere e il labiale non lascia molti dubbi: "Ma che c... stanno facendo?". Clima teso sugli spalti e il Carlino riferisce anche che un tifoso rossoblù avrebbe lanciato un cappellino verso il numero uno del club.



Una sconfitta che brucia perché gli uomini di Mihajlovic erano in serie positiva e ora è ancora terzultimo posto che vorrebbe dire retrocessione. In tribuna a Bergamo anche Fenucci e Di Vaio con l'amministratore delegato di Lamborghini Stefano Domenicali.