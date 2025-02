Bologna, Calabria e l'addio al Milan: "Negli ultimi mesi difficoltà e situazioni spiacevoli"

Davide Calabria è tornato a parlare del suo addio anticipato al Milan nel corso della conferenza di presentazione come nuovo giocatore del Bologna: "Questa scommessa può far capire la mia ambizione - le parole dell'ex capitano rossonero, che ha lasciato con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto -. Senza firmare contratti a lungo termine voglio giocarmi le mie carte in campo, qui sono tranquillo. Giochiamo a calcio, è una questione di ambizione, di voler far bene. Non ho fretta di parlare di questioni economiche, sono sempre sceso in campo e questa è un'altra prova che il fattore economico è l'ultimo dei problemi. Voglio tornare a giocare come ho sempre fatto. Negli ultimi mesi ci sono state cose che hanno creato difficoltà e situazioni spiacevoli. Oggi sono contento di stare qui, sono in un ambiente che cercavo, sano, che ha voglia di fare e di lavorare nel migliori dei modi, con grande energia positiva che magari negli ultimi tempi è mancata".