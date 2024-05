Bologna, Thiago Motta saluta e si commuove: "Ho dato tutto, ci sarò sempre per questi ragazzi"

IL SALUTO

Il tecnico dei felsinei saluta con un ko, ma è orgoglioso dei due anni in rossoblù: "A Bologna lascio amore e passione, ambizione e soprattutto rispetto"

Genoa-Bologna, le immagini del match























1 di 13 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Thiago Motta saluta il Bologna con una sconfitta all'ultima di campionato contro il Genoa. Forse non il migliore dei modi per congedarsi, ma un ko che di certo non macchia quanto di buono fatto in questa stagione che ha portato i felsinei alla storica qualificazione in Champions. E il tecnico italo-brasiliano, parlando ai microfoni di Sky, si commuove salutando i colori rossoblù: "Chiudo un ciclo bellissimo, emozioni e sensazioni incredibili vissute insieme. Ringrazio tutti i ragazzi, chi c'è e chi c'è stato. Per loro ho dato tutto e loro hanno dato tutto a me, per questo ha funzionato e abbiamo raggiunto i risultati".

"A Bologna lascio amore e passione, ambizione e soprattutto un rispetto per queste stagioni e questi giocatori che ho allenato. Da oggi in poi non sono più il loro allenatore, ma sanno che potranno contare su un padre, un amico, un fratello più grande: ci sarò per loro in qualsiasi momento, come è già accaduto con l'Under 19 del PSG e allo Spezia. C'è sempre stato rispetto per i ruoli e per il gioco, ma anche tanta stima reciproca: ho dato tutto per i ragazzi e loro hanno dato tutto per me, questo è il motivo per cui abbiamo raggiunto questo tipo di risultato" ha sottolineato Motta con gli occhi lucidi per l'emozione.

Parlando dei suoi anni al Bologna ha quindi ribadito: "Ringrazio anche i tifosi per quello che ci hanno dato e per come ci hanno sostenuto. Questo gruppo ha fatto la storia, ho fatto un lavoro importante dal primo all'ultimo giorno col massimo rispetto. Ho dato tutto per portare il Bologna più in alto possibile. Ora posso riposare e pensare alla mia famiglia. Poi prenderò la miglior decisione possibile". Vedi anche Calcio Serie A, Genoa-Bologna 2-0: Motta saluta con una sconfitta