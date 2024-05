Serie A, Genoa-Bologna 2-0: Motta saluta con una sconfitta

GENOA-BOLOGNA 2-0

Malinovskyi e Vitinha stendono i felsinei che ora rischiano di scivolare al quinto posto. Il Grifone chiude a 49 punti

Nel turno conclusivo di Serie A, il Genoa batte 2-0 il Bologna, con Thiago Motta che va ko alla sua ultima partita sulla panchina dei felsinei. A decidere la sfida sono il sinistro di Malinovskyi al 13' e il tocco di Vitinha (59') sull'uscita di Ravaglia dopo l'assist di Gudmundsson. Con questo risultato, gli emiliani chiudono il campionato con 68 punti e rischiano di scivolare al quinto posto, mentre Gilardino si porta a 49.

LA PARTITA

Il Genoa di Gilardino chiude al meglio una grande stagione battendo 2-0 un Bologna ancora reduce dai festeggiamenti post qualificazione in Champions e destinato a salutare Thiago Motta. Al Ferraris, i due tecnici rossoblù fanno turnover lasciando in panchina Bani, Badelj, Retegui, Posch, Calafiori e Aebischer, dando spazio alle seconde linee. Tra queste c'è Malinovskyi che, al 13', sblocca la sfida: dalla sinistra, Martin serve l'ucraino che fa partire un diagonale sinistro che batte Ravaglia anche grazie all'aiuto del palo. I felsinei provano a rispondere, ma il colpo di testa di Fabbian accarezza il palo ed esce.

Nella ripresa, al 59', ecco il raddoppio: Beukema favorisce il recupero di Frendrup che lancia Gudmundsson, bravo a regalare uno splendido pallone, con Vitinha preciso nel superare Ravaglia in uscita. Il raddoppio convince Motta ad inserire Urbanski e Odgaard per Fabbian e Orsolini, mentre Strootman e Spence rilevano Malinovskyi e Sabelli. Nel finale c'è spazio solo per una punizione di Gudmundsson di poco a lato e per gli ingressi dei due portieri, Sommariva e Bagnolini, ma sulla conclusione dell'islandese termina il campionato di Genoa e Bologna, con il Grifone che chiude con 49 punti e festeggia al meglio il rinnovo di Gilardino e una stagione decisamente positiva. Quello degli emiliani, invece, è un ko che non ridimensiona minimamente un campionato storico: ma Motta saluta con una sconfitta.

LE PAGELLE

Frendrup 6,5 - Cattivo e cinico nel recuperare palla in occasione del raddoppio.

Malinovskyi 7 - Il suo chirurgico sinistro sblocca la sfida. Al massimo della forma avrebbe aiutato ancora di più questo Genoa.

Gudmundsson 6,5 - Non segna all'ultima in campionato ma regala a Vitinha il 2-0.

Beukema 5 - Troppo morbido nel possesso palla: perde lui il pallone del secondo gol.

Fabbian 6,5 - Uno dei più pericolosi, sfiora anche la rete di testa ma centra solo il palo.

IL TABELLINO

GENOA-BOLOGNA 2-0

Genoa (3-5-2): Leali 6 (41' st Sommariva sv); Cittadini 6,5 (31' st Matturro 6), Vogliacco 6, Vasquez 6; Sabelli 6 (18' st Spence 6), Malinovskyi 7 (18' st Strootman 6), Frendrup 6,5, Thorsby 6, Martin 6,5; Vitinha 7 (32' st Ekuban 6), Gudmundsson 6,5. A disp.: Martinez, Bani, Haps, Bohinen, Badelj, Messias, Retegui, Ankeye. All.: Gilardino 7

Bologna (4-1-4-1): Ravaglia 6 (41' st Bagnolini sv); De Silvestri 6 (41' st Corazza sv), Beukema 5, Lucumi 6, Lykogiannis 5,5; Moro 5,5; Orsolini 5,5 (17' st Odgaard 5,5), El Azzouzi 6, Fabbian 6,5 (16' st Urbanski 6), Saelemaekers 5,5 (25' st Karlsson 6); Castro 5,5. A disp.: Skorupski, Posch, Ilic, Soumaoro, Kristiansen, Calafiori, Freuler, Aebischer, Ndoye. All.: Motta 5,5

Arbitro: Santoro

Marcatori: 13' Malinovskyi, 14' st Vitinha

Ammoniti: El Azzouzi (B), Castro (B), Leali (G)

LE STATISTICHE DI OPTA