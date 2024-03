Bologna, Thiago Motta: "Il valore dell'Inter si sa, ma tutte hanno punti deboli"

VERSO BOLOGNA-INTER

Il tecnico rossoblù all'antivigilia della sfida coi nerazzurri: "Ammiro molto Inzaghi, Arnautovic affare per tutti"

"In campionato sono favoriti, hanno giocato la finale di Champions. C'è grande rispetto per l'avversario. Inter imbattuta in Europa? Questo è il valore della squadra che affronteremo, sperando di poter avere più momenti positivi nell'arco della partita. Ma tutte le squadre hanno punti deboli, difficile trovarne una senza. Poi chiaramente a questi livelli ce ne sono sicuramente di meno". Il tecnico del Bologna Thiago Motta presenta così la sfida di sabato contro i nerazzurri, che arriva dopo sei vittorie di fila: "Ammiro moltissimo Inzaghi: porta avanti le sue idee, convinto di ciò che vuole e non da oggi - ha detto all'antivigilia - Cercheremo di giocare per ottenere il miglior risultato possibile, come sempre. Noi fino ad oggi siamo dove meritiamo di essere".

"La gara di Coppa contro di loro è stata come una finale, da dentro o fuori. Allora sicuramente ci fu più attenzione sui rischi da prendere, sulle situazioni da gestire in un altro modo, in campionato si va per i tre punti e si apre un po' di più - ha proseguito Thiago Motta, che proprio in occasione della gara del Dall'Ara di sabato riceverà il premio 'Coach Of The Month' di febbraio - All'andata eravamo sotto 2-0 dopo i primi 15 minuti e sembrava impossibile rientrare in partita, però il calcio è fatto così. Dobbiamo giocare contro l'Inter al massimo per 90 minuti, vengono avanti con tanti uomini e tanto ritmo".

Thiago Motta ritroverà in nerazzurro l'ex Arnautovic: "Dal suo trasferimento credo che ci abbiamo guadagnato tutti, è questa la cosa bella. Lui voleva andare, ha preso una decisione che rispetto moltissimo: non era semplice, ma era la scelta giusta. Ora si trova in una squadra che è la favorita per vincere lo scudetto e che gioca in Champions. Noi, dal canto nostro, siamo contenti per il percorso che stiamo facendo, stiamo bene anche noi".