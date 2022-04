Bologna, squadra da Mihajlovic in ospedale: cori e applausi

DOPO LA VITTORIA CON L'INTER

Dopo la vittoria contro l'Inter il gruppo rossoblù si è presentato al completo sotto la finestra del tecnico

Dopo la clamorosa vittoria del Dall'Ara contro l'Inter, la festa del Bologna è proseguita sotto la finestra della camera d'ospedale di Sinisa Mihajlovic. In mattinata la squadra si è infatti presentata davanti alla struttura sanitaria per stringersi ulteriormente attorno all'allenatore ancora alle prese con la lotta contro la leucemia. Chiamato a gran voce dai suoi giocatori, Sinisa si è affacciato tra cori e applausi. twitter

Un momento di grande emozione che dimostra ancora una volta l'unione del gruppo rossoblù non solo in campo e il grande feeling col suo tecnico. "Cosi mi fate piangere" dice Sinisa mentre la squadra canta 'Sini on fire'. "L'altra volta dopo il Brescia eravate venuti per pulirvi la coscienza, ora lo meritate - ha aggiunto -. Mi avete fatto ringiovanire di dieci anni, vi voglio bene”. Poi il tecnico rossoblù si tira su il cappuccio della felpa per coprire la lacrime e rientra in stanza mentre Arnautovic e Tanjga gli urlano un grido di battaglia in serbo.