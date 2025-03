Bologna, Saputo: "Deluso da Motta e dalla Juve. Fortunati a trovare Italiano"

Con o senza Thiago Motta, il Bologna è di nuovo in corsa per la Champions League a nove giornate dal termine del campionato. Una situazione quasi insperata: "Abbiamo cambiato tanto, l’anno scorso è stata una annata incredibile e nemmeno lì credevamo di poter arrivare fin dove siamo arrivati. È arrivato un allenatore che in passato aveva portato il suo club a fare risultati incredibili in campo internazionale. Non abbiamo iniziato come dovevamo, però quando si cambia così tanto è tutto più difficile. Siamo riusciti a prendere i giocatori che ritenevamo opportuni per arrivare provare a ripetere una stagione come la precedente. Sì, forse sono un po’ sorpreso ma abbiamo lavorato forte per arrivarci".