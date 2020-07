Bologna, rabbia Mihajlovic: "Siamo i più ammoniti, sembra che siamo 11 killer"

Il derby perso, l'espulsione e poi la lite in tv: serata a nervi tesi quella di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna, dopo la sconfitta per 1-2 contro il Sassuolo, si è presentato in sala stampa molto arrabbiato pur dicendo che il ko della sua squadra era meritato: "Mi sono rotto le palle, è sempre la stessa storia. Siamo la squadra più ammonita del mondo, sembra che abbiamo undici killer in campo...".