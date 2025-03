Bologna, Orsolini tra Italiano e Nazionale: "È il miglior tecnico in Italia. Spalletti? Non devo convincere nessuno"

Una sicurezza per il 7 rossoblù: "Ci ha portato delle cose che non avevamo, alcune caratteristiche tattiche. Lui è uno puro, come me, non ti nasconde un'emozione nel bene e nel male. Se ti vuole mandare a quel paese ti ci manda. Mihajlovic era cosi. Dopo una settimana ho detto ai miei compagni: ragazzi, io per questo mi butto sul fuoco. Secondo me, in questo momento, Italiano è il migliore allenatore in Italia. Fateci pure il titolone: Vincenzo-Italiano-è-il-miglior-allenatore-in-Italia. Punto".