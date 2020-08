Bologna, Mihajlovic: "Sto anche meglio di prima della malattia"

BOLOGNA

Il Bologna chiude il campionato con l'1-1 contro il Torino che vale il dodicesimo posto in classifica ma nel bilancio di fine anno di Sinisa Mihajlovic c'è ovviamente grande spazio anche per le sue condizioni fisiche: "Sto bene, ho recuperato, sto anche meglio di prima della malattia. Non potevo desiderare di meglio a soli nove mesi dal trapianto del midollo. Gli esami sono perfetti, non era una cosa scontata".

Il tecnico rossoblù poi passa alle strategie per la prossima stagione: "Quest'anno si poteva are meglio ma anche peggio con tutto quello che abbiamo passato. L'obiettivo, nel lungo periodo, è fare sempre più punti ed avvicinarsi alle zone che contano della classifica".

Per fare questo servirà un mercato di un certo livello: "Non posso chiedere alla società di spendere i soldi che spendono le big ma posso chiedere di migliorare la rosa dove serve. Voglio giocatori che mi assomiglino caratterialmente. Abbiamo bisogno sia in difesa che in attacco".

Chiusura su Palacio: "Sempre uno dei migliori, un gran ragazzo e un gran professionista".