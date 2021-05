Bologna, Mihajlovic: "Ho sognato un rigore per la Juve, mi hanno svegliato... Vinciamo per noi"

VERSO BOLOGNA-JUVE

Il tecnico dei rossoblù alla vigilia: "Con tre punti finiremmo la stagione nella parte sinistra della classifica e significherebbe molto per noi"

"Ieri sono andato a fare una visita di controllo in ospedale e mi hanno dovuto addormentare. Ho sognato che Dybala stava per tirare il rigore per la Juve sullo 0-0. Non so com'è finita, mi hanno svegliato". Ha azzeccato la designazione degli arbitri di Bologna-Juve: "Magari ci prendo anche in questo", ha detto Mihajlovic alla vigilia della sfida con i bianconeri. "Se ci giochiamo tutto in una partita? Da un certo punto di vista sì perché vincendo finiremmo la stagione nella parte sinistra della classifica e significherebbe molto per noi, perché era uno degli obiettivi stagionali. Se dovessimo vincere lo faremo per noi, per la città e i tifosi, non per fare un favore agli altri".

"Come ultima conferenza stampa della stagione vorrei iniziare tutti quelli che stanno dietro le quinte, che ci facilitano il nostro lavoro quotidiano permettendoci di concentrarci al 100% sul nostro di lavoro che è l'allenamento - ha proseguito Mihajlovic - Poi ringrazio la società, lo staff, i miei giocatori che mi hanno sempre dato piena disponibilità e non è scontato. Ringrazio anche i nostri tifosi che quest'anno ci sono mancati tanto. Quello che abbiamo vissuto quest'anno non era calcio come non era vita".

Sulla sfida con la Juve: "Loro vengono qui e hanno una grande occasione, avranno le motivazioni alle stelle. Nelle ultime partite hanno fatto bene e hanno messo in campo molta più intensità. Noi faremo di tutto per fare la nostra partita ed essere presenti sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. Sarà una partita spero combattuta. Pirlo? Ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia al suo primo anno in una grande società, cosa gli vogliamo dire? Non si può colpevolizzare per lo scudetto, prima o poi doveva succedere che la Juve lo perdesse. Se riesce ad andare anche in Champions, come primo anno, secondo me ha fatto bene. Poteva fare meglio? Si, ma anche io".

Sulla stagione del Bologna: "Abbiamo fatto esordire tanti ragazzi, abbiamo valorizzato tanti giovani perciò penso che se dovessimo finire nella parte sinistra della classifica sarà comunque una stagione molto bella. Se questo non dovesse succedere sarà una stagione buona".