Bologna: Mihajlovic è guarito dal Covid-19

LA BUONA NOTIZIA

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato negativo a due tamponi ed è quindi guarito dal coronavirus. Il tecnico, dunque, può riprendere la sua regolare attività e domani sarà al centro tecnico di Casteldebole per dirigere la squadra. Lo ha annunciato il club emiliano. Mihajlovic, risultato positivo dopo una vacanza in Sardegna, era asintomatico e il contagio aveva sollevato parecchie critiche.

La positività di Mihajlovic era stata annunciato il 23 agosto dal Bologbna, dopo il rientro con la moglie da una vacanza in Sardegna. Il tecnico serbo era immortalato in feste e partite di calcetto o padel, suscitando aspre critiche per un comportamento ritenuto poco rispettoso delle regole.

