Bologna, Mihajlovic deve fermarsi per problemi di salute

13/07/2019

Il mondo del calcio si è svegliato con una bruttissima notizia. Sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi si parla di Sinisa Mihajlovic , il tecnico del Bologna , costretto a fermarsi per problemi di salute. Il serbo dovrebbe spiegare tutto nel pomeriggio, in una conferenza stampa a Casteldebole. Ma per un po' di tempo non potrà allenare e dovrà sottoporsi a una terapia d'urto.

Non era scattato l'allarme giovedì, quando il Bologna aveva fatto sapere che Mihajlovic aveva preferito non viaggiare con la squadra per qualche linea di febbre. Poi però le notizie, tutte brutte, sono arrivate una dopo l'altra: prima Sinisa avrebbe dovuto raggiungere il ritiro dopo 24 ore, poi si è fermato ancora, perché doveva sottoporsi a indagini cliniche.



Non è ancora chiaro il tipo di problema, né per quanto tempo Mihajlovic dovrà fermarsi, né come il Bologna affronterà la situazione. Mihajlovic, nonostante tutto, verrà a spiegare in prima persona la situazione. Del resto è sempre stato un guerriero e non smetterà di esserlo adesso. Nell'ultima stagione ha portato una squadra in crisi alla salvezza anticipata, trasformandola nell'anima e nella forma. Ora sarà la squadra ad aiutare lui.