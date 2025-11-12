Bologna, l'ad Fenucci racconta il progetto: "Tutto è partito con Mihajlovic. Italiano migliora i giocatori"

Alla terza stagione consecutiva da protagonista nel calcio italiano non si può più parlare di casualità. Il Bologna, detentrice dell'ultima Coppa Italia arrivata dopo 51 anni di digiuno, è una realtà di quella Serie A che rappresenta anche in Europa con un progetto tecnico vincente partito da lontano e che sta raccogliendo i frutti sperati sul campo. "Nello sport esistono i cicli e il nostro è nato con l'arrivo di Mihajlovic - ha commentato l'ad Claudio Fenucci -. Da lì i risultati sono migliorati e abbiamo aumentato gli investimenti. Poi con l'arrivo di Sartori e di questo gruppo di lavoro sono arrivati giocatori che hanno consentito al progetto di crescere sfruttando il lavoro di Thiago Motta e Italiano. Essere competitivi in campionato è la cosa che ci fa più piacere, siamo in posizioni che non erano abituali per il Bologna".