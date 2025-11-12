Cambiaghi, che beffa: chiamato al posto di Kean, torna già a casa

Nicolò Cambiaghi lascia il raduno di Coverciano. L'attaccante del Bologna, chiamato all'ultimo per sostituire Kean, ha accusato un fastidio al polpaccio destro che lo rende indisponibile per entrambi gli impegni degli azzurri con Moldavia (domani) e Norvegia (domenica) validi per le qualificazioni mondiali. Dopo la rifinitura in corso a Coverciano, Cambiaghi farà rientro presso il proprio club. Il ct Gattuso non sostituirà l'attaccate. Continua a lavorare a parte Calafiori, ma il difensore dell'Arsenal resta regolarmente con i compagni.