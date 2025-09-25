Bologna, Italiano: "Peccato non fare punti, ma mi è piaciuto lo spirito"

Aston Villa-Bologna: le foto del match
Il tecnico rossoblù: "Vogliamo superare il girone, teniamo molto a questa competizione"
Dopo la sconfitta contro l'Aston Villa in Europa League, Vincenzo Italiano mastica amaro ma vede anche il bicchiere mezzo pieno. "Nei primi venti minuti hanno fatto diversi break, hanno conquistato tanti corner e su uno di questi abbiamo lasciato libero il tiro dal limite che ha deciso la partita - ha spiegato il tecnico del Bologna -. Poi la squadra ha lavorato bene e abbiamo creato tante situazioni, ma negli ultimi metri non siamo stati lucidi e potevamo fare delle scelte diverse". "Nella ripresa non siamo riusciti a segnare e abbiamo tentato il tutto per tutto nel finale, ma sono contento perché siamo venuti qui con personalità e abbiamo tirato in porta tante volte - ha aggiunto -. Mi è piaciuto lo spirito della squadra, purtroppo però non abbiamo portato a casa punti".
"Possiamo crescere nel palleggio perché a volte andiamo troppo in verticale - ha continuato Italiano analizzando la gara con l'Aston Villa -. Dobbiamo integrare anche i nuovi arrivati perché sono ancora in un periodo di adattamento. Ci serve un salto di qualità". "Potevamo attaccare meglio la loro linea perché stanno molto alti - ha aggiunto commentando i tanti offside della sua squadra -. Lo sapevamo, ma sono molto bravi a farlo".
"L'obiettivo? Vogliamo superare il girone, cosa che non siamo riusciti a fare l'anno scorso in Champions. Questo è il primo step - ha proseguito -. Poi vedremo se saremo dentro a marzo/aprile. Ci teniamo molto a questa competizione".
