Bologna, Italiano: "Peccato non fare punti, ma mi è piaciuto lo spirito"

Dopo la sconfitta contro l'Aston Villa in Europa League, Vincenzo Italiano mastica amaro ma vede anche il bicchiere mezzo pieno. "Nei primi venti minuti hanno fatto diversi break, hanno conquistato tanti corner e su uno di questi abbiamo lasciato libero il tiro dal limite che ha deciso la partita - ha spiegato il tecnico del Bologna -. Poi la squadra ha lavorato bene e abbiamo creato tante situazioni, ma negli ultimi metri non siamo stati lucidi e potevamo fare delle scelte diverse". "Nella ripresa non siamo riusciti a segnare e abbiamo tentato il tutto per tutto nel finale, ma sono contento perché siamo venuti qui con personalità e abbiamo tirato in porta tante volte - ha aggiunto -. Mi è piaciuto lo spirito della squadra, purtroppo però non abbiamo portato a casa punti".