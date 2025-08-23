Logo SportMediaset
BOLOGNA

Bologna, Italiano: "Giocatori con la spina staccata e al telefono con gli agenti, il mercato aperto è follia"

Il tecnico rossoblù sbotta dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma: "Passi mesi a preparare la squadra e poi..."

23 Ago 2025 - 23:44
"Lucumi? Non so chi vuole il mercato aperto, è follia pura, non può essere. C'è gente che la mattina sta al telefono con i procuratori, gente che vuole andare via, non esiste. Il mercato va chiuso prima, ci sono mesi per preparare le squadre". Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è una furia dopo la sconfitta contro la Roma. "Sentendo i miei colleghi penso che la pensino così quasi tutti, continuando così viene una cosa che non esiste, passi mesi a preparare la squadra e arrivi al momento di giocare e ci sono giocatori con la spina staccata. Se volete mi metto lì davanti a battagliare su questa situazione, secondo me non è giusto anche per l'allenatore", ha aggiunto.

Sulla partita: "I primi 25 minuti bene loro, non riuscivamo a trovare linee di passaggio, venivano a pressarci bene. Poi siamo venuti fuori anche noi, sapevamo che c'era da soffrire - ha detto Italiano - Nell'ultima amichevole non avevamo fatto benissimo. Oggi sulla tenuta sono contento, dobbiamo crescere di più con la palla, come qualità. Siamo entrati dentro il campo e cercato di creare qualche occasione. È la prima di campionato, qualcosina abbiamo recuperato, ci rifaremo". Sulle condizioni di Immobile: "Ha un entusiasmo incredibile. Ma oggi l'ho visto un po' strano, ritornare nello stadio dove lui ha fatto la storia e costruito la carriera. Era un po' teso, gli ho fatto una battuta dicendogli che se lo toglievo nei primi 5 minuti non si faceva male. Non è una cosa gravissima, secondo me si è stirato al retto femorale. Recupererà, ha spunto e ha fatto un ritiro strepitoso, ha numeri grandiosi. Non so dove è venuto fuori il problema, recupereremo anche lui", ha aggiunto.

Wesley regala la vittoria a Gasp alla prima con la Roma. Il Bologna perde subito Immobile

