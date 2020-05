Bologna, Di Vaio: "Ibrahimovic? Non l'ho visto molto in forma ultimamente..."

MERCATO

Marco Di Vaio non sembra particolarmente tentato dalla suggestione di vedere Zlatan Ibrahimovic vestire la maglia del Bologna: "Al momento il mercato è un tema lontano e distante dai nostri pensieri, del resto in giro non c'è molto da vedere - ha detto il capo degli osservatori rossoblù a ÈTv - Ibrahimovic? Non l'ho visto molto in forma ultimamente e poi c'è anche l'aspetto economico da considerare...".

Da qualche settimana ormai si parla del futuro dello svedese, che sembra essere lontano dal Milan. Molto dipenderà dai progetti e dagli obiettivi a breve termine del club rossonero, ma non è un segreto che tra Zlatan e Sinisa Mihajlovic ci sia stima reciproca e un feeling particolare. Che questo possa bastare per portarlo a chiudere la carriera sotto le Due Torri, naturalmente è tutto da vedere.

Nel frattempo Di Vaio ha parlato anche della ripresa delle attività, confermando la voglia di ripartenza di squadra e tecnico: "Tutti abbiamo voglia di riprendere il campionato, non ci sono ansie o timori di rischiare il contagio. Siamo stati fortunati perché Bologna è una citta che ha gestito bene l'emergenza - ha detto l'ex bomber - La squadra è sana, tutti i test anti-Covid finora sono stati negativi e nei prossimi giorni faremo altri esami. Stiamo usando tutte le cautele per riprendere in sicurezza, non ci resta che attendere due scadenze: quando potremo allenarci in gruppo e quando potremo giocare partite ufficiali. La ripartenza della Bundesliga ha riacceso tanti stimoli, anche se quello che ho visto sui campi tedeschi non mi sembra calcio vero: non è facile ritornare dopo due mesi di inattività e senza i tifosi negli stadi. Mihajlovic? È carico e in forma, il suo lavoro e il suo carisma serviranno alla squadra per riconnettersi con la testa. Dovremo essere subito pronti, veloci ed intensi per produrre il massimo in un lasso di tempo molto ristretto. Il rientro dei ragazzi? L'organico è ormai al completo, a breve torneranno Soriano e Palacio, che è rientrato l'altro ieri da Milano per sottoporsi agli esami e nei prossimi giorni sarà al campo. Ancora una settimana di quarantena invece per Danilo".

Vedi anche bologna Zlatan, il Bologna ti chiama: sotto le Due Torri i campioni tornano al top