Bologna, Italiano: "Peccato non aver dato continuità. Fiducia in Orsolini"

L'allenatore del Bologna non condanna Orsolini, autore dell'errore dagli 11 metri sul rigore che poteva indirizzare in altro modo la sfida: "La squadra ha dimostrato grande fiducia in Orsolini. Gli ultimi rigori li aveva calciati Bernardechi, invece abbiamo ribadito a lui voglia e fiducia per rivederlo decisivo. Mi spiace per lui, stava facendo bene".