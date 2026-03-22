Bologna, Italiano: "Peccato non aver dato continuità. Fiducia in Orsolini"

22 Mar 2026 - 17:44
© Getty Images

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Il Bologna si ferma ancora. Dopo il successo sul Sassuolo e il passaggio del turno in Europa League contro la Roma, i rossoblù si fermano in casa contro la Lazio. Sfida analizzata da Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn: "Volevamo dare continuità, non ci siamo riusciti. Volevamo chiudere questa settimana con due risultati importanti. Fino allo 0-1 abbiamo fatto un'ottima gara, poi bisogna stare in partita per 90 minuti, invece al primo errore siamo andati sotto. Speravo che la vittoria con la Roma potesse darci uno slancio".

L'allenatore del Bologna non condanna Orsolini, autore dell'errore dagli 11 metri sul rigore che poteva indirizzare in altro modo la sfida: "La squadra ha dimostrato grande fiducia in Orsolini. Gli ultimi rigori li aveva calciati Bernardechi, invece abbiamo ribadito a lui voglia e fiducia per rivederlo decisivo. Mi spiace per lui, stava facendo bene".

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