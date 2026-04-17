Bari, Longo sul match contro il Venezia: "Contro di loro ci vorrà squadra perfetta"

"Contro il Venezia capolista ci vorrà un Bari perfetto: è la prima della classe, una squadra con valori molto importanti. Dovremo fare una gara molto attenta sotto l'aspetto difensivo. La mole di gioco che i veneziani impongono porta a stare sotto pressione, e dovremo essere bravi a sfruttare con cinismo le occasioni che avremo". Così l'allenatore del Bari Moreno Longo ha presentato la sfida di domani al San Nicola contro il Venezia. "Inutile guardare i risultati degli altri campi e delle rivali, se non facciamo punti. Dobbiamo mantenere il focus su di noi. Non firmo mai in anticipo per un pari, ma se guadagniamo un punto con la capolista, non lo buttiamo via", ha aggiunto. "Possiamo e dobbiamo fare meglio. Il primo gol subito a Monza è frutto di una distrazione. Non dobbiamo fermarci, non dobbiamo uscire per un millesimo di secondo dalla partita", ha spiegato ancora il tecnico. "Bisogna essere realisti. Contro le big non conta il voler cambiare atteggiamento, ma bisogna capire cosa permette di fare l'avversario, che se è in giornata, obbliga a soffrire e lottare". Tra i pugliesi sono out Darboe, Dickmann, Verreth (influenza), Dorval (squalificato). Indisponibile per squalifica Dorval, ma Longo recupera Cerofolini e De Pieri.