Barcellona, Messi è incredulo: “Non avrei mai pensato di battere Pelé”

Leo Messi ce l'ha fatta, ha 'battuto' Pelé. O almeno uno dei record di O’Rey. Con il gol segnato ieri, la Pulce sale a quota 644 con la maglia del Barcellona, uno in più di quelli realizzati con la stessa maglia - quella del Santos – dalla leggenda brasiliana: "Quando ho cominciato a giocare a calcio non pensavo di battere record. E tantomeno avrei mai pensato di infrangerne uno di Pelé", il messaggio via Instagram dell’argentino, volato in patria con un jet privato per trascorrere le vacanze di Natale.

Grazie alla rete segnata nel match contro il Valladolid, Messi ha superato un record appartenente a Pelé dal 1974, quando mise a segno l'ultimo gol con la maglia del Santos. Nonostante il possibile addio a fine stagione, se non addirittura a gennaio, il 6 volte Pallone d'Oro non ha mai smesso di dare il proprio contributo alla squadra che l'ha reso grande, arrivando così anche a superare il primato di O’Rey. "Posso solo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questi anni, dai miei compagni di squadra, alla mia famiglia, i miei amici e tutti quelli che mi sostengono ogni giorno. Un abbraccio", ha aggiunto l'argentino, con cui solo pochi giorni fa è stato lo stesso Pelé a complimentarsi per aver inciso il proprio nome nella leggenda per l'ennesima volta in carriera.

