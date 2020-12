Messi alla riscossa: "Ho passato un brutto periodo ma ora voglio vincere tutto"

L'INTERVISTA

Nell’intervista che andrà in onda sul canale spagnolo LaSexta domenica 27 dicembre, e di cui un programma radiofonico catalano ha avuto un’anticipazione, Leo Messi ha parlato del periodo complicato vissuto negli ultimi tempi a Barcellona: "Ho passato un momento davvero brutto l'estate scorsa, dopo la fine della stagione e quello che è successo col club. È una cosa che mi sono trascinato dietro all'inizio, ma ora mi sento bene".

Non solo, la Pulce ha rilanciato: "Adesso ho tanta voglia e sono emozionato e anche se so che il club sta attraversando un momento difficile, a livello di squadra e di club, non vedo l'ora di giocare e di vincere tutto". Per qualcuno queste parole possono essere interpretate come un ramoscello d'ulivo verso la dirigenza del Barça per un futuro ancora in blaugrana, anche se nessuna ipotesi può essere scartata.

La vicinanza del club, comunque, è arrivata anche dalle parole in conferenza stampa del suo allenatore Ronald Koeman che, rispondendo a una domanda su quanto dichiarato da Messi, ha detto: "Per me non è necessario che Messi faccia un'intervista dicendo che ha voglia, perché vedo che è così ogni giorno. Sta bene con i suoi compagni. Per un vincente come lui, è difficile non vincere tutte le partite. Le altre cose che dirà non le so, lo sapremo domenica. Ma vedo il suo desiderio. Non so se le sue parole influiranno positivamente sui giocatori. Se parliamo di Messi posso dire che si sta impegnando per migliorare le cose come chiunque altro".