Banda, favola a lieto fine: dopo il grande spavento, la notizia più bella

Paura al Maradona: Banda si accascia a terra per un malore
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Banda (Lecce) © X
Incredibile weekend per Lameck Banda. Dopo la grande paura per il malore in Napoli-Lecce, la notizia più bella: la nascita della prima figlia. Questa la nota del club salentino: "La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn. L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata!".
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