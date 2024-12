Zaniolo segna e fa infuriare l'Olimpico: folle esultanza, insulti e tensione in campo

Una notte così l'aveva solo sognata. Messo fuori rosa dopo il no al trasferimento al Bournemouth nel gennaio 2023, Nicolò Zaniolo aveva lasciato la Capitale tra mille polemiche per ripartire dal Galatasaray. Un'avventura difficile terminata con il passaggio all'Aston Villa, anche questo non positivo. La scorsa estate poi la decisione di riabbracciare la Serie A con Gasp, forse l'ultima chance per restare al grande calcio. E il 25enne ex Inter, a piccoli passi, sta tornando. Stasera il gol alla Roma con la maglia dell'Atalanta (con deviazione decisiva di Mancini) dopo essere stato accolto tra i fischi dell'Olimpico nel 2-0 rifilato dagli oribici ai capitolini.