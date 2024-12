Serie A, Roma-Atalanta 0-2: la Dea non si ferma più

- L’Atalanta (31) ha conquistato più di 30 punti dopo 14 gare giocate in Serie A per la prima prima volta nella sua storia considerando i tre punti a vittoria da sempre.

- L’Atalanta ha ottenuto otto vittorie consecutive per la seconda volta nella sua storia in Serie A dopo una serie di nove successi registrata tra febbraio e luglio 2020.

- Dall’inizio di ottobre l’Atalanta è la squadra che ha ottenuto più punti in Serie A: 24 (8V).

- L’Atalanta con 36 gol realizzati in questa Serie A, ha stabilito il proprio record di marcature dopo le prime 14 gare giocate nel torneo (superati i 34 del 2019/20).

- Era dalla stagione 1978/79 (13) che la Roma (13 punti nel torneo in corso) conquistava meno di 15 punti dopo le prime 14 gare giocate di Serie A (contando sempre tre punti a vittoria).

- L’Atalanta è rimasta imbattuta per nove gare di fila in Serie A (8V, 1N) per la prima volta da ottobre 2022 (10 in quel caso).

- La Roma è la squadra contro cui Marten de Roon ha realizzato più gol in Serie A: tre.

- Nicolò Zaniolo è tornato a segnare in Serie A 763 giorni dopo l’ultima volta (rete contro l’Hellas Verona il 31 ottobre 2022).

- Marten de Roon ha realizzato tre gol in questa Serie A, non ha mai fatto meglio in una singola edizione del torneo (tre anche nel 2017/18, 2021/22 e nel 2022/23).

- La Roma non ha segnato per due gare di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2023 (vs Bologna e Inter).

- La Roma ha perso due partite in casa di fila in Serie A per la prima volta da ottobre-novembre 2022 (vs Napoli e Lazio).

- L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette partite di Serie A, tanti clean sheet quanti quelli registrati nelle precedenti 16 gare nella massima serie.

- 100ª gara per Éderson e Raoul Bellanova in Serie A. Mentre per Marco Carnesecchi questa è stata la sua 50ª partita con l’Atalanta in tutte le competizioni.